Morte Soleimani, spuntano le prime immagini dell’attacco americano (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le immagini del blitz americano che ha portato alla Morte di Soleimani. Un attacco che ha aumentato la tensione tra Iran e Stati Uniti. BAGHDAD (IRAQ) – Le immagini del blitz americano che ha portato alla Morte di Soleimani. In questi ultimi giorni sono diversi i video che sono girati sulla rete sull’operazione condotta dal Pentagono per fermare il generale di Teheran. Uno dei video è stato pubblicato dall’Huffington Post che ha deciso di rendere noto il filmato registrato dallo stesso drone. Uno scoppio che non ha dato possibilità a Soleimani di salvarsi con i corpi che sono stati recuperati subito dopo. Una Morte che ha alzato la tensione tra i due Stati. L’Italia non ha preso parte all’operazione Nelle ultime ore era uscita la notizia di una partecipazione dell’Italia all’operazione tramite i droni della base militare della ... Leggi la notizia su newsmondo

fattoquotidiano : I funerali - A Baghdad gli sciiti piangono il generale ucciso nel raid, nella Green Zone arriva la ritorsione [Legg… - ispionline : Da quando è stato ucciso, #Soleimani è diventato il martire per eccellenza: una figura attorno a cui l'#Iran può ri… - Agenzia_Ansa : #Soleimani: in Iran per i funerali una marea umana: 'Morte all'America'. Stop all'accordo nucleare. Media, sei razz… -