Moody’s: da duraturo conflitto Usa-Iran rischio shock (Di lunedì 6 gennaio 2020) A confermare che il conflitto in corso sarà un disastro per tutti, ci ha pensato anche Moody’s. Secondo la privata con sede a New York che esegue ricerche finanziarie e analisi sulle attività di imprese commerciali e statali, il conflitto farà saltare gli ordinari piani del mercato. Leggi anche -> Scatenato Trump su Twitter: “Iran più … L'articolo Moody’s: da duraturo conflitto Usa-Iran rischio shock proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

