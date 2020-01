Milly Carlucci sfida il Grande Fratello Vip 4: “Ci sono serate che…” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Milly Carlucci sfiderà Alfonso Signorini il venerdì sera: la presentatrice rivela con quale animo si approccia alla gara degli ascolti Milly Carlucci è ormai abbonata alla guerra degli ascolti contro titanici avversari. Al sabato sera, il suo Ballando con le Stelle affronta (e quasi sempre batte) Amici di Maria De Filippi. Questo mese debutterà un altro ambizioso format, Il Cantante Mascherato, show ideato in Asia ed esportato in vari Paesi. Stati Uniti compresi, dal quale la presentatrice Rai ha attinto l’idea, e pure il nome. Il Cantante Mascherato è la traduzione letterale di The Masked Singer, proposto sulle reti americane. Chi celano le 8 Maschere? Sullo show Milly Carlucci ha dato parecchie indicazioni negli ultimi tempi, senza ovviamente bruciare la sorpresa più interessante, ossia chi si nasconderà dietro le 8 Maschere. A tal proposito, ha ammesso i parecchi problemi ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Milly Carlucci sfida il Grande Fratello Vip 4: “Ci sono serate che…” - - michi_nobili : Ma solo io penso che Ermal può essere un concorrente del nuovo programma di Milly Carlucci???? #IlCantanteMascherato #ErmalMeta - GiuseppeNassisi : @GiusCandela Forse una delle spie é Milly Carlucci come ritorsione per aver spifferato i nomi dei concorrenti del cantante mascherato -