Milano, fiamme all'Hotel Des Etrangers: evacuato (Di martedì 7 gennaio 2020) fiamme all'Hotel Des Etrangers, nel centro di Milano. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno deciso di evacuare l'intera struttura di otto piani in via precauzionale. L'Hotel si trova in via Sirte, nel pieno centro del capoluogo lombardo. Leggi la notizia su tg24.sky

emergenzavvf : In fiamme a #Milano una porzione della copertura dell'Hotel Des Etrangers, di Via Sirte, nel centro città. Evacuata… - MediasetTgcom24 : Milano, fiamme all'Hotel Des Etrangers in centro città: evacuato #Milano - Corriere : Milano, rifiuti in fiamme, aggrediti i vigili del fuoco -