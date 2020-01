Milano, confessione del bulgaro che ha ucciso l'anziana: "Soldi spesi per alcol e discoteca" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Rachele Nenzi Dalle ricostruzioni della Squadra mobile e dalla confessione del 22enne bulgaro che ha ucciso Carla Quattri Bossi a Milano emerge che il giovane ha speso i Soldi rubati in alcol e discoteche Dobrev Damian Borisov è il 22enne bulgaro che ieri ha ucciso Carla Quattri Bossi. La 90enne è stata trovata morta in una cascina nella periferia sud di Milano. A ritrovare il corpo della vittima è stata la segretaria: i polsi erano legati e il viso avvolto in un telo, forse per tamponare il sangue che fuoriusciva da una grossa ferita sul cranio. A incastrare l'assassino è stata un'impronta ritrovata sulla scena del delitto, che la Polizia Scientifica e della Squadra Mobile ha trovato compatibile con lo scarpone indossato dall'uomo. Una volta rintracciato, l'omicida ha confessato di essere il killer di quella che era il suo datore di lavoro. L'interrogatorio e quegli ... Leggi la notizia su ilgiornale

