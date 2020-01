Milano, anziana uccisa per 150 euro, confessa l’omicida: “Non voleva darmi i soldi e l’ho colpita” (Di lunedì 6 gennaio 2020) L'ha colpita alla testa con un barattolo di marmellata e poi le ha portato via i 150 euro che lei non voleva dargli: è morta così la 90enne Carla Quattri Bossi ritrovata senza vita in un agriturismo alle porte di Milano. A confessare il delitto il 22enne bulgaro Damian Dobrev Borisov, ospite della struttura nell'ambito di un progetto di accoglienza del comune. Leggi la notizia su milano.fanpage

