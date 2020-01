Milano, anziana uccisa in agriturismo: fermato un dipendente. Ha confessato: l'omicidio per soldi (Di lunedì 6 gennaio 2020) L'uomo fermato dalla squadra mobile ha 22 anni, in casa gli abiti sporchi di sangue: "L'ho uccisa perchè non mi voleva dare le poche decine di euro che le avevo chiesto", questa la sua confessione alla squadra mobile Leggi la notizia su repubblica

