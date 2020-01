Microsoft Edge basato su Chromium: in rilascio dal Play Store (Di lunedì 6 gennaio 2020) Da alcuni giorni, dal Play Store è iniziato il rilascio del nuovo Browser Microsoft Edge basato su Chromium per i dispositivi Android compatibili. Il nuovo Edge su Chromium presenta la rinnovata icona già conosciuta da chi ha installato le versioni Dev, Beta e Canary sui dispositivi con Windows 10. Ricordiamo che il rilascio per i PC con Windows 10 (e non solo) dovrebbe inziare a partire dall’imminente 15 gennaio. La versione arrivata su Android presenta una Home Page pressoché simile alla vecchia: nei prossimi giorni avremo modo di segnalare, con il rilascio di altri update, eventuali nuove funzionalità. In chiusura, vogliamo ringraziare il nostro utente il Condottiero che, per primo sul nostro blog, ha segnalato il rilascio globale su Android. Avete ricevuto l’aggiornamento? Fatecelo sapere nei commenti! Leggi la notizia su windowsinsiders

