Michael J Fox, protagonista di “Ritorno al futuro” “Accetto la malattia, ma non mollo” (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’attore Michael J Fox si racconta e parla di come convive con il morbo di Parkinson nella quotidianità Sicuramente fra gli attori più bravi degli ultimi anni, Michael J Fox torna stasera in tv con Marty McFly, il protagonista di “Ritorno al futuro”. Questa famosa trilogia ha segnato un’epoca e ha appassionato tantissimi spettatori. Il film è diventato un cult e anche oggi viene rivisto sempre con lo stesso entusiasmo. Purtroppo le cose non sono sempre andate bene per l’attore, in particolare per la sua salute. Fox da tempo combatte infatti il morbo di Parkinson, malattia che gli è stata diagnosticata molto tempo fa. Le prime avvisaglie della patologia sono comparse nel 1991. In un’intervista rilasciata di recente al “New York Times” Michael J Fox ha parlato del suo rapporto con la malattia e di come la vive. (Continua dopo la foto) Michael J Fox Michael J Fox affronta la malattia ogni ... Leggi la notizia su kontrokultura

