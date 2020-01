Meteo Roma del 06-01-2020 ore 06:10 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Meteo mantenute l’appuntamento con il Meteo le previsioni per la giornata di oggi al nord generalmente soleggiato nelle ore diurne Salvo qualche addensamento sulla Liguria sui settori adriatici cell in generalmente sereni anche in serata in nottata su tutte le zone Al Centro irregolarmente nuvoloso al mattino ma senza fenomeni associati mentre dal pomeriggio gli addensamenti tenderanno progressivamente a diradarsi Ampi spazi di sereno nelle ore serali sia sul versante tirrenico anche su quello Adriatico Sud addensamenti sparsi anche compatti al mattino al pomeriggio alternati solo locali schiarite Ma col tempo asciutto non mi sparsi anche in serata su tutti i settori dicono possibili piogge acquazzoni nella zona stretto tra Molise e Puglia temperature in aumento al centro-sud e nei valori minimi mentre le massime sono le attese in rialzo sulle regioni centro-settentrionali ... Leggi la notizia su romadailynews

