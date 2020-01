Mercato Inter, Giroud si avvicina mentre per Vidal il Barcellona alza il muro. Marcos Alonso per la sinistra? (Di lunedì 6 gennaio 2020) Antonio Conte chiede rinforzi per la sua Inter: Vidal è l’obbiettivo numero uno ma si è complicato, Giroud è in uscita dal Chelsea. Piace Marcos Alonso. L’Inter è pronta a tornare in campo per continuare a duellare con la Juventus per lo scudetto. I nerazzurri sono attesi dal difficile impegno sul campo del Napoli di Gattuso. Inter, panchina corta Il tecnico Antonio Conte è in perenne contatto con Marotta e Ausilio: l’allenatore leccese si attende che la rosa venga rinforzata, soprattutto alla luce degli infortuni che hanno ridotto la coperta a centrocampo e in attacco. L’impegno su tre fronti ha spremuto i soliti titolari e per la seconda parte di stagione l’Inter necessita di allungare la panchina. Centrocampo, Vidal più difficile L’obbiettivo numero uno di Mercato è Arturo Vidal: il cileno è il combattente del centrocampo che ... Leggi la notizia su newsmondo

