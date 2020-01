Mercato Fiorentina, Cutrone non convocato col Wolverhampton: il motivo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Patrick Cutrone potrebbe presto conoscere il suo futuro: l’attaccante ex Milan non è stato convocato con il Wolverhampton Patrick Cutrone potrebbe presto lasciare il Wolverhampton: ecco le parole di Nuno Espirito Santo a Sky Sports, tecnico degli inglesi, sulla decisione di non convocare l’ex attaccante del Milan, in orbita Fiorentina. ESPIRITO SANTO – «Non voglio parlare di questa cosa a lungo ma ho parlato con Patrick e insieme abbiamo deciso che era meglio che non prendesse parte a questa partita. Era la decisione migliore per tutti, vediamo ora che accade. E’ tutto ok anche se qualcosa potrebbe succedere, per il momento non voglio dire di più. Vedremo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

