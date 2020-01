Meningite: come si trasmette il batterio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Già cinquemila persone vaccinate (tremila nella Bergamasca e duemila nel Bresciano), con una campagna mirata che proseguirà fin da domani, nonostante la festività, tramite l’apertura straordinaria degli ambulatori della zona del Basso Sebino bergamasco, dove nell’ultimo mese si sono registrati cinque casi di sepsi da meningococco di tipo C, due dei quali costati la vita a Marzia Colosio, 48 anni, di Tavernola Bergamasca ma che viveva a Predore, e a Veronica Cadei, 19 anni, di Villongo. E’ quanto deciso ieri sera, al termine di un incontro in Prefettura a Bergamo, a seguito del quinto caso, quello di un sedicenne ricoverato da ieri all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma ora fuori pericolo. Intanto Repubblica pubblica oggi una serie di domande e risposte su come si trasmette il batterio della Meningite: Da dove arriva il meningococco C che sta colpendo in ... Leggi la notizia su nextquotidiano

