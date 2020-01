Matrimonio alternativo, lo sposo decide di indossare lo stesso vestito della giovane moglie (Di lunedì 6 gennaio 2020) Fa ancora discutere un Matrimonio alternativo che si è celebrato qualche anno fa che ha visto protagonista una giovane coppia. Un uomo e una donna e si amano da tempo ma hanno voluto che il loro Matrimonio fosse unico e originale e soprattutto del loro fatidico “sì” se ne parlasse in tutto il mondo. Stiamo parlando di Dimitriy Kozhuhov ed Ellison Brux. Lui, due anni meno giovane della consorte, si è voluto presentare all’altare con lo stesso vestito della consorte. In un primo momento i due hanno dovuto superare molte difficoltà perché sia lei che lui indossavano un vestito da sposa identico poi però il Matrimonio si è potuto celebrare. Una cerimonia che sicuramente non è passata inosservata che ha colto di sorpresa anche gli invitati alla cerimonia. Dimitriy non ha mai smesso di cercare di essere identico alla sua consorte affermando di amarla alla follia tanto da ... Leggi la notizia su baritalianews

