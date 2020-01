Maria De Filippi lascia il posto a Mediaset | La nuova conduttrice sarà una sua grande

Maria De Filippi ha avuto una relazione extraconiugale? Spunta la verità da parte di una nota soubrette [FOTO] : Maria De Filippi ha avuto un flirt con Paola Barale? Tra gli Anni Novanta e Duemila sul web circolava voce che Maria De Filippi e Paola Barale ci fosse un flirt amoroso. Addirittura si diceva che anche Maurizio Costanzo avrebbe contribuito a formare questo triangolo amoroso. Di recente, però, la soubrette piemontese è stata ospite a La Confessione, il programma di Canale Nove condotto da Peter Gomez parlando ancora una volta di quel ...

Sanremo 2020 : Alberto Urso tra i concorrenti - ma il vincitore di Amici Di Maria De Filippi sfoga su Instagram : Sanremo 2020: tra i concorrenti di questa edizione ci sarà anche lui, Alberto Urso. Il giovane cantante siciliano vincitore del programma Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo, di soli 22 anni, in questi mesi ha riscosso un notevole successo che lo dà tra i preferiti per la vittoria del Festival della Canzone Italiana A pochi giorni dall’avvio del ...

Uomini e Donne 2020 - spettatrice di Maria De Filippi : “Critiche feroci” : Anticipazioni Uomini e Donne, telespettatrice di Maria De Filippi: “Leggo critiche feroci” Uomini e Donne è uno dei programmi di maggior successo di Maria De Filippi su Mediaset. Nonostante ciò, come fa notare una telespettatrice di Maria sulle pagine di Nuovo Tv dedicate alla Posta di Alessandro Cecchi Paone, spesso viene etichettato come un programma trash e privo di contenuti. Spesso leggo critiche davvero feroci contro il ...

Maria De Filippi e Paola Barale - la verità sul presunto flirt : ‘ecco come è nato tutto’ : Alla fine degli anni 90 circolavano diverse voci su un presunto flirt tra Maria De Filippi e Paola Barale. La soubrette, ancora una volta ha voluto mettere fine al pettegolezzo, svelando la verità direttamente nel programma La Confessione di Peter Gomez. Ecco cosa è successo tra Maria De Filippi e Paola Barale Maria De Filippi purtroppo negli anni novanta è stata al centro di un cattivissimo pettegolezzo. Sul web e tra le riviste si era diffuso ...

Aida Nizar contro il GF VIP e Maria De Filippi : “Non hanno il denaro per pagarmi” (FOTO) : L’esuberante Aida Nizar, divenuta famosa a seguito della sua partecipazione ad una precedente edizione del Grande Fratello, sta generando molto sgomento nelle ultime ore. La showgirl spagnola, attraverso il suo profilo Instagram, si è resa protagonista di alcune dichiarazioni molto forti. In particolar modo, Aida Nizar si è scagliata contro il GF VIP e Maria De Filippi. Sul reality show ha rivelato alcuni retroscena in merito alla sua ...

Novità per un ex di Amici di Maria De Filippi | Grande prova al cinema : Un ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi ha grandi progetti per questo nuovo anno. Reciterà in un film al fianco di Marco Giallini e Vincenzo Salemme. Molti ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi stanno portando avanti una carriera di successo. Cantanti e ballerini sono riusciti a portare […] L'articolo Novità per un ex di Amici di Maria De Filippi | Grande prova al cinema proviene da www.meteoweek.com.

‘Mi vergogno per lei…’ : Aida Nizar contro Gemma Galgani - il rimprovero a Maria De Filippi : Aida Nizar al veleno contro Gemma Galgani: ecco il motivo In attesa di rivedere le puntate inedite su Canale 5, Aida Nizar in questi giorni su La5 si sta guardando le repliche di Uomini e Donne. In particolare quelle dedicate al Trono over che, come al solito la protagonista assoluta è Gemma Galgani. L’ex gieffina iberica, però, non approva assolutamente il comportamento di quest’ultima nei confronti di Juan Luis Ciano. Attraverso il ...

