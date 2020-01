MARAN: «L’errore sul primo gol ha rotto gli equilibri» – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Rolando MARAN, tecnico del Cagliari, analizza la sconfitta dei suoi contro la Juventus: 4-0 per i bianconeri, con tripletta di Ronaldo – VIDEO (dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – Rolando MARAN ha parlato in zona mista dopo il netto 4-0 subito dal Cagliari contro la Juve. Queste le sue parole. «L’errore difensivo ha peggiorato un po’ le cose, si poteva fare qualcosa in più dal punto di vista del possesso. Il gol ha rotto gli equilibri. Un punto nelle ultime 4? Direi 29 nelle prime 18, bisogna fare i conti un po’ più a lungo raggio. Noi vogliamo riprendere a correre, ma se dai questo vantaggio alla Juve non diventa semplice. Ci sono grandissimi meriti da parte della Juve, ma abbiamo regalato almeno due gol. E con la Juve non puoi farlo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

