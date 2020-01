Maltempo, forte vento a Catania: alberi abbattuti in città [FOTO] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il forte vento sta creando problemi nelle regioni meridionali nel giorno dell’Epifania. Se nel Palermitano sono stati più di 80 gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa del vento che ha sradicato diversi alberi e divelto alcuni tetti di lamiera, anche sul versante orientale dell’isola si registrano dei disagi. A Catania, per esempio, il vento ha abbattuto alcuni alberi in città, come ci segnala Fabio Tosto (vedi gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). In Puglia, i venti a 100km/h hanno provocato la caduta di pali e alberi anche nei centri abitati e rami spezzati. In Campania, invece, il vento sta alimentando 3 incendi, uno nell’Avellinese e due nel Beneventano.L'articolo Maltempo, forte vento a Catania: alberi abbattuti in città FOTO Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

