Mafia: Presidente Ars, 'Piersanti Mattarella perseguiva il cambiamento della Sicilia' (Di lunedì 6 gennaio 2020) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "Mattarella perseguiva quotidianamente, con ogni atto e ogni provvedimento, il cambiamento della Sicilia. La sua strategia prevedeva la modernizzazione dell’amministrazione regionale". Così, il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, intervenendo alla seduta solenne pe Leggi la notizia su liberoquotidiano

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #6gennaio 1980 la #mafia uccide Piersanti #Mattarella. Era presidente della Regione #Sicilia.… - Tg3web : Quarant'anni dall'omicidio, per ordine della mafia, di Piersanti Mattarella durante il suo mandato di Presidente de… - QdSit : Davanti al luogo, in via Libertà a Palermo, in cui l’allora presidente della Regione siciliana venne assassinato su… -