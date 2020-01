Mafia: Fioravanti, ‘delitto Mattarella? A Palermo non c’ero, e non rimesto nel torbido’ (Di lunedì 6 gennaio 2020) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – “E’ abbastanza noto che io non c’ero il 6 gennaio 1980 a Palermo. Io non sono mai andato al processo. Ho trovato la sentenza di assoluzione giusta e inequivocabile. E basta. Non rispondo a una dichiarazione apodittica e tremenda come quella del Procuratore Agueci. Lo spieghi lui visto che è così bravo. Io non voglio fare un processo 40 anni dopo, non ho alcuna intenzione di rimestare nel torbido”. Arriva a stretto giro di posta all’Adnkronos la replica di Valerio Fioravanti alle dichiarazioni del’ex Procuratore aggiunto di Palermo, Leonardo Agueci, che ieri, in una intervista all’Adnkronos, aveva detto: “Giusva Fioravanti farebbe bene a spiegare cosa ci faceva a Palermo il giorno dell’omicidio, circostanza pacifica e mai smentita. Così come sarebbe il caso di ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

