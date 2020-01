M5s, Paragone sfida Di Maio: «Perché non sottoponi al voto degli iscritti la mia espulsione?» – Il video (Di lunedì 6 gennaio 2020) Gianluigi Paragone sfida Luigi Di Maio. Il senatore ormai ex 5 Stelle, espulso dai probiviri, sfida il capo politico grillino. «Di Maio, Perché non chiediamo agli iscritti cosa pensano della mia espulsione? Hai forse paura della trasparenza? Il codice etico dà ragione a me. Ecco le prove che incastrano chi mi accusa ingiustamente…», dice Paragone in un video mostrando il «cartellino rosso» ricevuto dal Movimento. «Metti la ratifica della mia espulsione su Rousseau. Mettila, se hai il coraggio. Paura, eh?», dice a Di Maio. «Ho infranto il codice etico Perché non ho votato la manovra, mi scrivono. Vediamo cosa dice il codice etico», esordisce Paragone. «Ma prima, leggo ancora che il capo politico ha chiesto di procedere all’espulsione in via diretta senza ratifica degli iscritti. Già, Perché ci sarebbe la possibilità di confrontarci su Rousseau», dice ancora il senatore. «Io ... Leggi la notizia su open.online

