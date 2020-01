Lutto nella tv italiana: è morto Alessandro Cocco, il “re dei presenzialisti” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il “Re dei presenzialisti tv” se n’è andato. Alessandro Cocco aveva 78 anni e vantava 10.063 presenze tra il pubblico in tante trasmissioni televisive e 33.194 passaggi tv, repliche comprese , che gli avevano permesso di entrare nel Guinness world records. Cocco era nato a Valdagno, ma giovanissimo si era trasferito a Gornate Olona, nel varesotto, e aveva cominciato a lavorare come operaio, poi aveva avviato un’attività in proprio. Il suo sorriso è sempre stato un biglietto da visita, che ormai diventerà indimenticabile. L’incontro con la televisione era avvenuto per caso nel 1976, due biglietti per assistere a una trasmissione a TeleAltomilanese (“Schiaffo e bacio”, condotta da Raffaele Pisu), resta affascinato da quel mondo, da allora le sue presenze tra il pubblico diventano frequenti, nelle emittenti private, fino ad arrivare negli anni successivi in Rai e a Mediaset. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Elisabe94838092 : RT @GioSallusti: Non lo sapevamo, ma viviamo nella 32esima provincia della Repubblica islamica dell’#Iran. La classe dirigente di questa di… - claudiagals : RT @polarisfvl: ma io sto ancora in lutto per i belgi e ora mi lasciano anche i thailandesi ma cosa ci entrate a fare nella mia vita se poi… - polarisfvl : ma io sto ancora in lutto per i belgi e ora mi lasciano anche i thailandesi ma cosa ci entrate a fare nella mia vit… -