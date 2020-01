Lutto nel mondo del basket, è morto Marco Cocchi (Di lunedì 6 gennaio 2020) È morto Marco Cocchi, vice presidente del Ferrara basket. Era stato colpito da un malore durante la partita contro Mantova. Tragedia durante la partita del campionato A2 si basket Mantova-Ferrara, è morto Marco Cocchi, vice presidente del Ferrara basket. L’uomo, cinquantenne, è stato colto da un malore ed è morto in ospedale. Ferrara, morto Marco Cocchi Tra il terzo e il quarto campo Cocchi ha avuto un malore, con ogni probabilità un infarto. L’uomo, che fino a quel momento si trovava in panchina per assistere alla partita della sua Ferrara, è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti e per poterlo tenere sotto controllo. Fonte foto: https://www.facebook.com/KlebbasketFe/ Il primo malore in campo, il secondo in ospedale Le condizioni di Cocchi avevano mostrato un netto miglioramento, poi l’uomo ha avuto un’altra crisi cardiaca ... Leggi la notizia su newsmondo

