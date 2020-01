Lutago, Stefan Lechner ubriaco al volante: ha ucciso 6 turisti tedeschi mentre andava dalla ex ragazza (Di lunedì 6 gennaio 2020) Stava correndo a folle velocità dalla fidanzata, Stefan Lechner, il 28enne di Chienes che con la sua auto di grande cilindrata ha travolto una comitiva di giovani turisti tedeschi a Lutago, in Valle Aurina in Alto Adige, causando la morte di 6 ragazzi e il ferimento di altri 11 feriti, di cui 4 in g Leggi la notizia su liberoquotidiano

Stefan Lechner : l’uomo che ha investito i turisti tedeschi a Lutago : Rischia una condanna fino a 18 anni di carcere Stefan Lechner , l’uomo alla guida dell’Audi Tt che ha ucciso sei persone e ne ha ferite 11 a Lutago in Alto Adige. Il 27enne di Chienes è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e lesioni stradali. Guidava con un tasso alcolemico di 1,97 grammi per litro, mentre il limite di legge è dello 0,5. La chiamata alla Centrale d’emergenza 112 a Bolzano è arrivata alle ...

Strage in Valle Aurina - è Stefan Lechner il 27enne che ha investito e ucciso 6 giovani a Lutago : Si chiama Stefan Lechner ed è un operaio di 27 anni l'investitore della comitiva di giovani travolta questa notte in Valle Aurina, nel Comune di Lutago, a Bolzano. Il ragazzo, che era ubriaco al momento dell'incidente, ha provocato la morte di sei persone e il ferimento di altre 11. Arrestato, è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Brunico in stato di choc.Continua a leggere

