Lukaku spacca-Napoli: l’Inter passa al San Paolo (1-3) e riprende la Juve (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il passaggio di testimone è ufficiale, materiale, frontale. L’Inter vince 1-3 a Napoli contro l’unica squadra che negli ultimi anni ha provato a contendere lo scudetto alla Juve, e si riprende la vetta ex aequo con i campioni d’Italia. La squadra di Conte, che resta con la Lazio la sola antagonista dei bianconeri, vola con super Lukaku (14′ e 32′). Accorcia Milik (39′), la chiude nella ripresa Lautaro Martinez (61). Su tutti e tre i gol nerazzurri gravi errori individuali dei campani. Strapotere Lukaku e potere operaio Il primo tempo, per la prima quarantina di minuti, è un estratto – molto completo – del calcio contiano. L’Inter, che lascia in panchina i recuperati Sanchez, Barella e Sensi, ingabbia il Napoli e lo frusta ogniqualvolta riesce a saltare (e lo fa facilmente) la prima mezzala azzurra. Ogni contropiede è un ... Leggi la notizia su open.online

