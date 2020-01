Lukaku-Martinez sono ‘la coppia più bella del mondo’: l’Inter sbanca Napoli ed aggangia la Juve in vetta [FOTO] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Napoli-INTER – E’ andato in archivio la diciottesima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Napoli e Inter in una partita che ha dato importanti indicazioni, il match ha regalato anche un pò di spettacolo con buone giocate dal punto di vista tecnico. Nel primo tempo buone occasioni per la squadra di Gennaro Gattuso che però non riesce a sbloccare il risultato anche per imprecisione degli attaccanti, sosprattutto di Insigne. L’Inter è invece concreta e trova un uno-due devastante grazie a Lukaku, sul secondo gol evidente la papera del portiere Meret. Alla fine del primo tempo il Napoli riapre il match, gol di Milik su assist di Callejon. Nella ripresa entra meglio l’Inter che chiude i conti con Lautaro Martinez, evidenti le disattenzioni dei difensori del Napoli. L’Inter risponde alla Juventus e torna in vetta alla classifica proprio ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

capuanogio : Lautaro #Martinez + #Lukaku = 30 gol tra campionato e Champions League. Devastanti #NapoliInter #Inter - OptaPaolo : 16 - La coppia #Lukaku-#Lautaro Martínez è la più prolifica in trasferta nei Top-5 campionati europei 2019/20, con… - Eurosport_IT : L'INTER RISPONDE PRESENTE! ?? I nerazzuri espugnano il San Paolo con la doppietta di Lukaku e il gol di Lautaro Mar… -