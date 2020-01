Luigi Di Maio, l'Europa non si fida di lui: missione in Libia a forte rischio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Luigi Di Maio? Anche no. Già escluso dal segretario di Stato Usa Mike Pompeo dalla lista dei ministri degli Esteri europei con cui ha discusso la crisi irachena, ora il capo politico del Movimento 5 stelle potrebbe non partecipare alla missione in Libia. I capi della diplomazia di Francia, Germania Leggi la notizia su liberoquotidiano

Antonio_Tajani : Ecco come i destinari del reddito di cittadinanza spendono i nostri soldi, per comprare lo champagne! Volevano abol… - fabiottofab : RT @Massimo10489625: ???? MAGGIORANZA SPACCATA Legge elettorale, l'inciucio di Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio scatena l'ira di Matteo Ren… - GiuseBraghiroli : RT @SerMottola: Lavoro dall'età di 18 anni, nel frattempo ho preso laurea e master e ora faccio un dottorato. Essere rappresentata in una c… -