Lotteria Italia, primo premio da 5 milioni vinto a Torino (Di martedì 7 gennaio 2020) E' stato venduto a Torino il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. La serie e il numero del tagliando sono: O 005538. Il secondo premio da 2.500.000 euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars, in provincia di Udine. Il terzo premio da 1,5 milioni di euro è stato vinto dal biglietto N 121940 venduto a Roma. Il quarto premio da 1 milione di euro va al tagliando P 370303 venduto a Erba, in provincia di Como, e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 500.000 euro va al tagliando C 127922 venduto a Lucca. I 20 biglietti da 100mila euro ciascuno Ecco le serie e i numeri dei 20 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 100.000 euro ciascuno. SERIE E NUMERO VENDUTO A C497235 ... Leggi la notizia su tg24.sky

