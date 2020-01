Lotteria Italia: Dove Vederla in TV e a che Ora. Come Riscuotere. Attenzione alla Scadenza dei Biglietti! (Di lunedì 6 gennaio 2020) Oltre alla possibilità di seguire in diretta il programma TV, potremo anche seguitarlo in streaming, con un device mobile, magari se non siamo a casa,, utilizzando il servizio della TV pubblica Rai ... Leggi la notizia su lezionieuropa

IlContiAndrea : #Amadeus ha ufficializzato i Big di #Sanremo2020 su @repubblica, anticipando di fatto l’annuncio ufficiale dello Sp… - IlContiAndrea : #Amadeus “Tutti gli artisti saranno ospiti il 6 gennaio nello Speciale di Rai 1 ‘I Soliti Ignoti - Lotteria Italia’… - Agimegitalia : #LotteriaItalia: #Roma in testa tra le città per tagliandi venduti, ma in #calo del 5,5%, davanti a Milano e Napoli… -