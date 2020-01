Lotteria Italia 2020, orario e premi dell’estrazione del 6 gennaio. I vincitori annunciati durante il programma “I Soliti Ignoti” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Come da tradizione, il 6 gennaio è la giornata dell’estrazione della Lotteria Italia: i vincitori saranno annunciati in diretta durante la trasmissione di Rai1 “I Soliti Ignoti”, a partire dalle 20:35. Durante il programma condotto da Amadeus verranno estratti i 5 biglietti vincenti di prima categoria, tra cui il primo premio. Valore: 5 milioni di euro. Quest’anno gli Italiani hanno comprato circa 6,7 milioni di biglietti, per un totale di 34 milioni di euro. Il dato di vendita, diffuso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è uno dei più bassi di sempre, anche se sostanzialmente stabile rispetto all’edizione precedente, quando erano stati venduti 6,9 milioni di tagliandi. “L’estrazione sarà effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita presso la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

IlContiAndrea : #Amadeus ha ufficializzato i Big di #Sanremo2020 su @repubblica, anticipando di fatto l’annuncio ufficiale dello Sp… - IlContiAndrea : #Amadeus “Tutti gli artisti saranno ospiti il 6 gennaio nello Speciale di Rai 1 ‘I Soliti Ignoti - Lotteria Italia’… - antoniodimaio75 : Lotteria Italia, stasera l'estrazione in diretta a 'I Soliti Ignoti': i premi in palio - Giornale di Sicilia -