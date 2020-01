Lotteria Italia 2020, a Torino il primo biglietto da 5 mln (Di martedì 7 gennaio 2020) Torino, 7 gen. – (Adnkronos) – Va a Torino il primo premio della Lotteria, da cinque milioni di euro. Negli ultimi venti anni, la città della Mole non era mai riuscita a fare il colpo grosso, ma nelle ultime edizioni si era già proposta più volte come città fortunata. Lo scorso anno a Torino, ricorda Agipronews, era stato centrato il quarto premio, da un milione. Nell’edizione del 2017 era stata la provincia torinese a fare festa, con un milione e mezzo vinto a Rosta e un milione a Pinerolo. Nel 2013, invece, nel capoluogo piemontese era finito un milione e mezzo. La provincia di Torino è una delle poche in cui i biglietti venduti hanno fatto segnare una crescita rispetto alla scorsa edizione: da 219 mila si è passati a 226 mila, con un incremento del 3,2%. Il Piemonte, complessivamente, è in linea con il dato nazionale, registrando vendite stabili per ... Leggi la notizia su ildenaro

