Lotteria Italia 2019-2020: ecco i biglietti vincenti e il primo premio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Lotteria Italia: questa sera a I Soliti Ignoti, la nota trasmissione di Rai 1 condotta da Amadeus, sono stati svelati i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020, che anche quest’anno ha spinto milioni di Italiani a sfidare la sorte acquistando altrettanti milioni di biglietti. In totale sarebbero stati acquistati circa 6,7 milioni di biglietti su tutto il territorio nazionale: la regione con più vendite si confermerebbe di nuovo il Lazio, con 1.324.870 tagliandi, seguita dalla Lombardia con 1.145.490 biglietti. Lotteria Italia 2020: i premi in palio La Lotteria Italia mette in palio 5 premi di prima categoria, che includono il primo premio corrispondente a 5 milioni di euro. Successivamente troviamo i premi di seconda e terza categoria, oltre ai premi giornalieri, che possono essere vinti grazie ad un tagliando allegato al biglietto principale: proprio con i ... Leggi la notizia su trendit

