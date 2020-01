LIVE Sport: tutte le notizie e i risultati di lunedì 6 gennaio in DIRETTA: novità sul motore Ferrari, Kubacki vince i Quattro Trampolini (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 6 gennaio: orari e programma 20.30 TENNIS – Francesca Schiavone è tornata alla vita di tutti i giorni dopo aver sconfitto un tumore e ha postato una foto per mostrare la ricrescita dei suoi capelli. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA. 20.20 FORMULA 1 – tutte le indiscrezioni sul nuovo motore ferrari: CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 20.20 BASKET FEMMINILE – Empoli e Torino vincono i posticipi della 13esima giornata. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 20.15 CALCIO – l’Udinese batte il Lecce con un goal all’88esimo di De Paul. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 19.50 SALTO CON GLI SCI – Dawid Kubacki trionfa a Bischofshofen. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 19.50 CICLOCROSS – Mathieu van der Poel fa registrare ... Leggi la notizia su oasport

