LIVE Sport: tutte le notizie e i risultati di lunedì 6 gennaio in DIRETTA: bene Alonso nella Dakar, vittorie di Croazia, Sudafrica e del Giappone nell’ATP Cup (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 6 gennaio: orari e programma 9.35 DAKAR – Costretto al ritiro tra le moto il boliviano Daniel Nosiglia Jager, undicesimo l’anno scorso nella Dakar. Il centauro sudamericano è stato protagonista di una caduta dopo 141 km, riportando un lieve trauma cranico e costretto ad alzare bandiera bianca. 9.33 DAKAR – Per quanto concerne le moto, sempre il pilota di Botswana Branch (KTM) a comandare con 1’04” sul cileno Quintanilla (Husqvarna) e 2’51” sull’argentino Benavides (KTM). 14° il vincitore della prima tappa Price (KTM): l’australiano è a 14’33” dal vertice. 9.30 DAKAR – Al passaggio dei 159 km, tra le auto, si conferma davanti il saudita Al Rajhi con la Toyota. Alle sue spalle, il campione in carica Al-Attiyah (Toyota) distanziato di ... Leggi la notizia su oasport

SkySport : ?? Il miglior giocatore arabo è il marocchino Aberrazak #Hamdallah ?? Premiato a Dubai da Fabio #Capello ?? La cerimon… - Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - SkySport : ?? Jorge #Mendes è il miglior agente al mondo ?? Premiato da @lorenzo99 ???? Ha ringraziato #CristianoRonaldo ?? La ce… -