LIVE Sport: tutte le notizie e i risultati di lunedì 6 gennaio in DIRETTA: Alonso tradito da una sospensione alla Dakar, Nadia Battocletti sesta al Campaccio (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 6 gennaio: orari e programma 14.35 DAKAR – La seconda tappa si è conclusa anche nelle altre categorie con le vittorie del bielorusso Viazovich nei camion e dei cileni Casale e Lopez Contardo nei quad e negli SSV. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 14.20 ATLETICA – L’etiope Fotyen Tesfay ha vinto il Campaccio 2020 imponendosi in volata sulla keniana Kipkemboi, mentre per l’Italia c’è da segnalare il sesto posto di Nadia Battocletti. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 13.55 DAKAR – Giornata da dimenticare per uno sfortunatissimo Fernando Alonso, costretto a fermarsi e a perdere moltissimo tempo a causa della rottura di una sospensione sulla sua Toyota. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 13.40 TENNIS – Rafael Nadal regola facilmente Pablo Cuevas all’ATP Cup, ... Leggi la notizia su oasport

