LIVE Milan-Sampdoria, Serie A 2020 in DIRETTA: Ibrahimovic partirà dalla panchina, chance per Piatek (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 14.25 L’ex di giornata: Alessio Romagnoli ha disputato 30 partite con la maglia della Sampdoria realizzando due reti nella stagione 2014/15, sotto la guida di Mihajlovic. h 14.20 Sampdoria (5.8%) e Milan (6.4%) sono due delle quattro squadre con la più bassa percentuale realizzativa in questa Serie A (le altre sono SPAL, 5.6% e Udinese, 6.3%). h 14.15 Sfida numero 123 in Serie A tra Milan e Sampdoria. Bilancio in favore dei rossoneri con 63 vittorie contro le 30 dei blucerchiati; 29 pareggi completano il parziale Here’s our first line-up of the year! C’mon boys! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f534.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - DiMarzio : ????#Milan, visite concluse per #Ibrahimovic ????La giornata LIVE - MarioForzan : (Live) - Serie A: Milan - Sampdoria, la prima partita di Ibra, ma dalla panchina -