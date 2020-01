LIVE Milan-Sampdoria, Serie A 2020 in DIRETTA: attesa a San Siro per Ibrahimovic (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Probabili formazioni: Ibrahimovic titolare? Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Sampdoria match della Serie A Tim 2019-20, penultima partita del girone d’andata con entrambe le squadre alla caccia di sensazioni positive e soprattutto nuovi punti per cercare di raddrizzare una stagione finora priva di soddisfazioni. Per Milan e Sampdoria è il momento di tornare in campo. La Serie A riprende con la sua diciottesima giornata e per rossoneri e blucerchiati la ripartenza è fissata oggi alle ore 15 da San Siro. Tutte e due le squadre vanno a caccia di punti importanti: i meneghini per cercare di avvicinare la zona Europa League, mentre i genovesi per uscire dalle sabbie mobili di una zona retrocessione che li vede ormai invischiati da inizio campionato in una porzione di classifica piuttosto difficile. La grande ... Leggi la notizia su oasport

Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - DiMarzio : ????#Milan, visite concluse per #Ibrahimovic ????La giornata LIVE - cmdotcom : #MilanSampdoria LIVE, formazioni ufficiali: out #Ibra, ci sono Piatek, Calabria e Krunic -