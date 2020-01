LIVE Juventus-Cagliari 4-0, Serie A 2020 in DIRETTA: Cristiano Ronaldo firma la tripletta personale! (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” 88′ Higuain vicino alla doppietta personale viene fermato il tiro sulla linea da Klavan. 86′ Fuori Cigarini e dentro Oliva per il Cagliari. 85′ Dentro Emre Can e fuori Matuidi per la Juventus. 84′ Gooooooooooooooooooooooool, Cristianoooooooooooo Ronaldooooooooooooooo, Douglas Costa salta due uomini e serve Ronaldo che comodamente mette sul primo palo, Juventus-Cagliari 4-0. 82′ Gooooooooooooooooooooool, Higuainnnnnnnnnnnnnnn riceve in profondità da Ronaldo dalla destra rientra al centro e incrocia sul primo palo, Juventus-Cagliari 3-0. 81′ Fuori Simeone e dentro Cerri per il Cagliari. 80′ Fuori Ramsey e dentro Douglas Costa per la Juventus. 78′ Ottima prestazione di Ronaldo che sta molto bene fisicamente, mentre il Cagliari sta uscendo solamente ora ... Leggi la notizia su oasport

juventusfc : KICK-OFF | #FINOALLAFINE bianconeri! Iniziamo il 2020 con una vittoria! FORZA JUVEEEEEEE! ???? LIVE MATCH ??… - JuventusTV : Domani #JuveCagliari vivila in diretta con noi! ?? Pre partita dalle ore 14.15 ?? Post partita pochi minuti dopo la… - JuventusTV : Alle ? 13.15 in diretta la conferenza stampa di Mister #Sarri pre #JuveCagliari ??? ?? Live qui ??… -