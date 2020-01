LIVE Juventus-Cagliari 1-0, Serie A 2020 in DIRETTA: Cristiano Ronaldo sblocca la partita! (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” 54′ Juventus che non molla e cerca il raddoppio. 52′ Olsen con un riflesso straordinario prima para su Dybala e poi evita la rete a porta vuota di Ramsey. 50′ Goooooooooooooooooooool, Cristianooooooooo Ronaldooooooooooooooooo, ruba il pallone al centro della difesa avversaria e segna saltando Olsen, Juventus-Cagliari 1-0. 48′ Contrasto duro tra Pjanic e Joao Pedro che rimangono a terra, giallo per il calciatore del Cagliari. 46′ Inizia il secondo tempo! 15.50 Tanto possesso palla della Juventus che chiude il Cagliari ma non riesce a trovare nitide palle gol, Cagliari poco e nulla in questa prima parta. A tra poco per il secondo tempo. 46′ Finisce il primo tempo Juventus-Cagliari 0-0. 44′ Pjanic dentro per Dybala ma Klavan ferma tutto con un colpo di ... Leggi la notizia su oasport

juventusfc : KICK-OFF | #FINOALLAFINE bianconeri! Iniziamo il 2020 con una vittoria! FORZA JUVEEEEEEE! ???? LIVE MATCH ??… - JuventusTV : Domani #JuveCagliari vivila in diretta con noi! ?? Pre partita dalle ore 14.15 ?? Post partita pochi minuti dopo la… - JuventusTV : Alle ? 13.15 in diretta la conferenza stampa di Mister #Sarri pre #JuveCagliari ??? ?? Live qui ??… -