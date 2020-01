LIVE Francia-Bulgaria 16-16, Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: primo parziale estremamente equilibrato (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Preolimpico 16-16 Time-out per Laurent Tillie. 16-16 Ace con l’ausilio del nastro per Yosifov, parità! 16-15 Ace di Yosifov, male Tillie in ricezione. 16-14 Difesa spettacolare di Grebennikov, poi Ngapeth chiede troppo a se stesso e schiaccia DIRETTAmente in rete. 16-13 Bellissima sette di Chinenyeze, ottima l’intesa con Toniutti. 15-13 primo punto del match per Sokolov. 15-12 Pallonetto millimetrico di Patry, che coglie impreparato Salparov. 14-12 Ngapeth ricambia il favore. 14-11 Si ferma in rete il servizio di Gotsev. 13-11 Skrimov trova le mani del muro di Toniutti. 12-11 Anticipa troppo le Goff, la palla finisce DIRETTAmente fuori. 12-10 Penchev è l’unico tra i bulgari a passare senza problemi in attacco. 12-9 Invasione a rete per Gotsev, Ngapeth aveva tentato uno dei suoi bilancieri. 11-9 Veloce ... Leggi la notizia su oasport

