LIVE Dakar 2020, tappa 6 gennaio in DIRETTA: Alonso 4° dopo 104 km! Comanda Al Rajhi tra le auto, Branch il migliore tra le moto (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.04: Tra le moto Branch si conferma il migliore con la KTM: il centauro dello Botswana precedere di 54″ il cileno della Husqvarna Quintanilla e di 2’47” l’americano Short (Husqvarna). Price solo 18° con la KTM ed a 13’24” dal vertice. 9.00: Al km 104 si conferma in vetta tra le auto il saudita Al Rajhi su Toyota a precedere di 2’16” il qatariano, campione in carica, Al-Attiyah. Sono ben quattro le Toyota davanti, vista la presenza del sudafricano De Villiers (+2’25”) e di Fernando Alonso quarto, a 3’29”. Fernando continua a stazionare ai piani alti di questa speciale. 8.30: Muta la situazione anche tra le moto: davanti a tutti la KTM del pilota del Botswana Branch che precedere di 54″ Quintanilla (Husquvarna) e di 2’47” l’americano Short ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Dakar 2020 tappa 6 gennaio in DIRETTA: Alonso 3° dopo 52 km! Comanda Al Rajhi tra le auto Branch il migliore t… - zazoomblog : LIVE Sport: tutte le notizie e i risultati di lunedì 6 gennaio in DIRETTA: Atp Cup 4 Trampolini Campaccio Dakar e S… - OA_Sport : LIVE Sport: tutte le notizie e i risultati di lunedì 6 gennaio in DIRETTA: Atp Cup, 4 Trampolini, Campaccio, Dakar… -