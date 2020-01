LIVE Atp Cup 2020, risultati 6 gennaio in DIRETTA: super tie-break decisivo tra Serbia e Francia, Spagna batte Uruguay 3-0 (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Serbia-FRANCIA – Il tie-break finisce 7-5 per i francesi, Mahut/Roger-Vasselin conquistano così il secondo set e portano il match al super tie-break. Tensione che si taglia a fette a Bribane. 15.23 Serbia-FRANCIA – Annullate le prime due, ma ora i francesi avranno l’ultima palla break sul proprio servizio: 6-5. 15.22 Serbia-FRANCIA – Tre set point per la coppia francese, avanti per 6-3. 15.21 Serbia-FRANCIA – Eccolo il primo mini-break! È di marca francese, Mahut/Roger-Vasselin avanti per 4-3. 15.20 Serbia-FRANCIA – Si cambia campo sul 3-3: entrambe le coppie sono state abili finora a difendere i turni di battuta. 15.18 Serbia-FRANCIA – Equilibrio che non si smuove nei primi quattro punti del tie-break: 2-2. 15.15 Serbia-FRANCIA – Il duo serbo non fallisce e tiene a zero il turno di ... Leggi la notizia su oasport

