LIVE Atp Cup 2020, risultati 6 gennaio in DIRETTA: Serbia avanti nel doppio decisivo contro la Francia, Spagna batte Uruguay 3-0 (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.09 Serbia-FRANCIA – Risposta della coppia serba, 5-5 in questo concitato secondo set. Posta in palio altissima, ci si gioca il primo posto nel girone A. 15.06 Serbia-FRANCIA – Mahut/Roger-Vasselin annullano incredibilmente quattro palle break e tengono il turno di battuta. 5-4 per i francesi nel secondo set, si è ormai entrati in una fase caldissima del match. 15.03 SPAGNA-URUGUAY – Carreno Busta/Feliciano Lopez conquistano agevolmente il super tie-break per 10-3. Il risultato finale dell'incontro è 6-1 3-6 10-3 in favore degli iberici. La Spagna batte l'Uruguay per 3-0. 15.00 SPAGNA-URUGUAY – Minibreak per la Spagna, avanti per 4-2 nel super tie-break. 14.58 Serbia-FRANCIA – Ancora parità nel secondo set: entrambe le coppie tengono i turni di servizio, è 4-4. 14.56 SPAGNA-URUGUAY –

