LIVE Atp Cup 2020, risultati 6 gennaio in DIRETTA: Serbia avanti di un set nel doppio decisivo contro la Francia, si va al super tie-break nel doppio tra Spagna e Uruguay (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 SPAGNA-URUGUAY – Minibreak per la Spagna, avanti per 4-2 nel super tie-break. 14.58 Serbia-FRANCIA – Ancora parità nel secondo set: entrambe le coppie tengono i turni di servizio, è 4-4. 14.56 SPAGNA-URUGUAY – Behar/Fumeaux non falliscono e portano a casa il secondo set. 1-1 nel doppio tra Spagna e Uruguay. 14.54 SPAGNA-URUGUAY – Carreno Busta/Lopez tengono il turno di servizio, ma ora Behar/Fumeaux avranno la possibilità di andare a servire per il set sul 5-3. 14.51 Serbia-FRANCIA – Djokovic/Troicki annullano una palla break a Mahut/Roger-Vasselin e fanno loro il sesto game: la situazione di equilibrio non si spezza, 3-3 nel secondo set. 14.47 SPAGNA-URUGUAY – La coppia uruguaiana sale sul 5-2 contro Carreno Busta/Feliciano Lopez e si avvicina alla conquista del secondo set. 14.43 SPAGNA-URUGUAY ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Atp Cup 2020 risultati 6 gennaio in DIRETTA: Nadal-Cuevas 6-2 Djokovic demolisce Monfils in due set -… - zazoomnews : LIVE Atp Cup 2020 risultati 6 gennaio in DIRETTA: Djokovic-Monfils 4-2 tra poco in campo anche Nadal - #risultati… - zazoomnews : LIVE Atp Cup 2020 risultati 6 gennaio in DIRETTA: cominciata Austria-Argentina più tardi in campo Djokovic e Nadal… -