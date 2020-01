LIVE Atp Cup 2020, risultati 6 gennaio in DIRETTA: Nadal asfalta Cuevas, iniziato il doppio decisivo tra Serbia e Francia (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.58 AUSTRIA-ARGENTINA – Gonzalez/Molteni mantengono il turno di battuta: è 5-4 per gli austriaci, che ora avranno la chance di servire per il match. 13.56 SERBIA-FRANCIA – Break e controbreak nei primi due game dell’incontro: i francesi rispondono subito al vantaggio serbo, 1-1. 13.53 AUSTRIA-ARGENTINA – Marach/Melzer difendono il turno di servizio e salgono sul 5-3, avvicinandosi alla conquista del match: sarebbe il punto del 3-0 per l’Austria. 13.50 SERBIA-FRANCIA – iniziato a Brisbane il doppio decisivo tra Djokovic/Troicki e Mahut/Roger-Vasselin. Ricordiamo che il confronto tra Serbia e Francia è fermo sull’1-1, dopo le vittorie in singolare di Paire su Lajovic e di Djokovic su Monfils. 13.47 AUSTRIA-ARGENTINA – Gonzalez/Molteni annullano ben tre palle break e rimangono in partita: ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Atp Cup 2020 risultati 6 gennaio in DIRETTA: Nadal-Cuevas 6-2 Djokovic demolisce Monfils in due set -… - zazoomnews : LIVE Atp Cup 2020 risultati 6 gennaio in DIRETTA: Djokovic-Monfils 4-2 tra poco in campo anche Nadal - #risultati… - zazoomnews : LIVE Atp Cup 2020 risultati 6 gennaio in DIRETTA: cominciata Austria-Argentina più tardi in campo Djokovic e Nadal… -