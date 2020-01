LIVE Atp Cup 2020, risultati 6 gennaio in DIRETTA: Nadal asfalta Cuevas, a breve il doppio decisivo tra Serbia e Francia (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.47 AUSTRIA-ARGENTINA – Gonzalez/Molteni annullano ben tre palle break e rimangono in partita: austriaci ancora in vantaggio per 4-3 nel secondo set. 13.42 AUSTRIA-ARGENTINA – Marach/Melzer salvano due palle break e confermano il vantaggio nel secondo set: 4-2 per la coppia austriaca. 13.37 SPAGNA-URUGUAY – In programma per le 13.55 l’inizio del doppio tra Carreno Busta/Nadal e Behar/P.Cuevas. Gli spagnoli vogliono il 3-0, prima di giocarsi il primato nel girone mercoledì contro il Giappone. 13.34 AUSTRIA-ARGENTINA – Importante break della coppia austriaca, che si porta sul 2-1 e potrebbe aver indirizzato definitivamente l’incontro. 13:31 SERBIA-FRANCIA – Previsto per le 13.50 l’inizio del doppio decisivo tra Djokovic/Troicki e Mahut/Roger-Vasselin: sarà presumibilmente questo match ad ... Leggi la notizia su oasport

