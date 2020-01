LIVE Atp Cup 2020, risultati 6 gennaio in DIRETTA: in corso Austria-Argentina e Serbia-Francia, più tardi tocca a Djokovic e Nadal (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:49 SERBIA-FRANCIA – Cominciata la partita tra Lajovic e Paire. 8:45 GIAPPONE-GEORGIA – Perfetto equilibrio nel secondo set tra Bakshi/Tsivadze e McLachlan/Matsui: 3-3. 8:40 Austria-Argentina – Break di Novak, 3-2 e servizio per l’Austriaco che vuole riequilibrare la partita. 8:35 GIAPPONE-GEORGIA – 2-1 per la coppia nipponica senza break nel secondo set. 8:29 Austria-Argentina – Avvio di secondo set senza break: Pella in vantaggio 2-1 su Novak. 8:22 GIAPPONE-GEORGIA – I georgiani Bakshi e Tsivadze si aggiudicano il primo set per 6-2 su McLachlan/Matsui. 8:18 Austria-Argentina – Pella completa un primo set perfetto, rifilando un sonoro 6-0 a Novak. 8:15 GIAPPONE-GEORGIA – Sempre in vantaggio la coppia Bakshi/Tsivadze, 4-2 al primo set. 8:10 Austria-Argentina – Pella indemoniato, ... Leggi la notizia su oasport

