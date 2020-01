L’Italia disputa la sua ultima partita al Mundialito – 6 gennaio 1981 – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il 6 gennaio 1981 l’Italia gioca contro l’Olanda la sua ultima partita della Coppa d’Oro dei Campioni del Mondo, meglio nota come Mundialito La Coppa d’Oro dei Campioni del Mondo, più semplicemente nota come Mundialito, è un torneo disputato a MonteVIDEO, in Uruguay, dal 30 dicembre 1980 al 10 gennaio 1981 tra le nazionali vincitrici a quella data del Mondiale. La competizione fu organizzata per celebrare il cinquantenario del campionato del mondo 1930, il primo della storia, che si tenne proprio in terra uruguaiana. L’idea della manifestazione Ideatore del torneo fu Washington Cataldi, all’epoca presidente del Penarol e uomo molto influente nel calcio sudamericano. Cataldi riuscì ad ottenere il via libera dalla FIFA grazie alle sue amicizie con l’allora Presidente Joao Havelange. L’organizzazione del Mundialito ... Leggi la notizia su calcionews24

germanshepard8 : #6gennaio 1911. All'Arena Civica di Milano si disputa l'incontro amichevole di calcio tra Italia e Ungheria nel qua… - IMoresi : RT @IntDissidente: Ritrovato durante un trasloco nella cucina di un'anziana signora di Compiegne è immediatamente divenuto centro d'una fer… - fabiodellanno : RT @IntDissidente: Ritrovato durante un trasloco nella cucina di un'anziana signora di Compiegne è immediatamente divenuto centro d'una fer… -