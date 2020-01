l’Iraq non vuole più gli americani. Allarme atomica iraniana (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il Parlamento iracheno ha approvato la risoluzione che chiede la fine della presenza militare straniera, misura mirata all’espulsione dei 5mila militari statunitensi impegnati contro l’Isis. Paura per le minacce reciproche Usa-Iran. Continuano i botta e risposta tra Usa e Iran, fatti di minacce gravissime e rappresaglie. E c’è una novità importante all’orizzonte, perchè gli iracheni … L'articolo l’Iraq non vuole più gli americani. Allarme atomica iraniana proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

FiorellaMannoia : Prepariamoci a un’altra guerra, la prima in Iraq non è bastata. Le multinazionali delle armi brindano. Peró Cuba ha… - LiaQuartapelle : Messaggio per giornalisti e commentatori di buona volontà: il conflitto che meriterebbe tutta la attenzione degli i… - SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ?? Ucciso il generale iraniano Qassem #Soleimani ??? L'ayatollah #Khamenei annuncia vendetta… -