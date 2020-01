Limbiate, terribile incidente auto-moto, 23enne in condizioni gravissime | FOTO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un incidente stradale gravissimo si è verificato poco dopo le 17,30 a Limbiate nel quartiere Villaggio Giovi: un ragazzo di 23 anni è stato trasportato in ospedale in elicottero in codice rosso. Il 23enne era in sella ad uno scooter Yamaha T-Max che si è scontrato con un’auto Peugeot all’incrocio tra le vie Buozzi, Silvio Pellico e Turati. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Quel che è certo è che l’impatto tra auto e moto ha avuto conseguenze gravissime per il giovane motociclista. Sul posto infatti, oltre a due ambulanze e all’auto medica, è stato subito inviato l’elicottero del 118, che ha volteggiato a lungo sopra il campo sportivo con il potente faro di ricerca acceso, per individuare uno spazio idoneo all’atterraggio. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Limbiate, terribile incidente auto-moto, 23enne in condizioni gravissime - -