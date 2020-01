Limbiate, incidente in moto: è morto il ragazzo di 23 anni, sotto choc il conducente (Di martedì 7 gennaio 2020) È morto il ragazzo di 23 anni coinvolto in un gravissimo incidente in moto a Limbiate. Le lesioni e i traumi riportati nell’impatto con un’auto non gli hanno lasciato scampo. È morto poco prima di arrivare al pronto soccorso del San Gerardo di Monza (clicca qui per le foto). L’incidente stradale si è verificato poco dopo le 17.30 nel quartiere Villaggio Giovi: il 23enne è stato trasportato in ospedale in elicottero in codice rosso. ragazzo Il era in sella a uno scooter Yamaha T-Max che si è scontrato con un’auto Peugeot all’incrocio tra le vie Buozzi, Silvio Pellico e Turati. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Limbiate, incidente in moto: è morto il ragazzo di 23 anni, sotto choc il conducente - - ilNotiziarioInd : Limbiate, terribile incidente auto-moto, 23enne in condizioni gravissime - - zazoomblog : Fugge dopo incidente a Limbiate denunciato un uomo di Paderno Dugnano - #Fugge #incidente #Limbiate -